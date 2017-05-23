«Гринпис»: реновация в Москве погубит четверть деревьев во дворах сносимых домов

Каждое четвертое дерево будет срублено в 13 районах Москвы, включенных в программу реновации, утверждают в «Гринпис России». «Некоторые районы из-за "реновации" могут лишиться более 25% древесной растительности: Алтуфьевский, Бабушкинский, Головинский, Коптево, Марфино, Северное Измайлово, Перово, Новогиреево, Нижегородский, Кузьминки, Черёмушки, Зюзино и Царицыно», – приводит «Интерфакс» сообщение организации.

К такому выводу пришла группа экспертов организации, которая оценила потенциальный ущерб внутриквартальному озеленению в зоне сноса. По их мнению, если на месте дворов сносимых пятиэтажек появятся стройплощадки, может быть уничтожено 2700 га древесной растительности. «Это почти в четыре раза больше деревьев, чем лишилась Москва за последние 15 лет», - подчеркивают эксперты.

Под снос попадают «эффективные зеленые зоны» – многим деревьям рядом с пятиэтажками уже несколько десятилетий, и они успели сформировать экосистемы, очищая воздух и регулируя микроклимат, создавая тенистые дворы для прогулок и отдыха, отметили в «Гринписе». Новым деревьям понадобится несколько десятилетий, чтобы вырасти, однако их будет недостаточно, считают экологи.

«Жителям высотных домов, которые появятся на месте пятиэтажек, нужно будет больше зелени, так как плотность населения возрастёт. При этом площадь под посадку зелёных насаждений сократится, что усугубит уже существующие нарушения градостроительных и экологических норм», – отмечают в организации.