«Сафмар» не планирует реконструировать общежития — представитель группы

Группа «Сафмар» в настоящее время не планирует менять профиль деятельности своих общежитий, сообщил «Ведомостям» ее представитель. По его словам, исторически «Моспромстрой» (входит в «Сафмар») размещала в этих общежитиях своих рабочих, не имеющих в Москве иного жилья, а так же сотрудников своих субподрядных организаций. «То же самое происходит и сегодня. Излишек номеров управляющая компания «Уют» сдает на открытом рынке», – сказал он, добавив, что общежития – это устойчивый и стабильный нишевой рынок, который пользуется стабильно высоким спросом в Москве. «Ни в какой серьезной, технически обусловленной реконструкции, здания и помещения общежитий не нуждаются. Они находятся в совершенно нормальном, рабочем состоянии, качественно обслуживаются и предоставляют сервис хорошего, качественного уровня», – сказал собеседник «Ведомостей».

Вчера двое консультантов, работавшие с «Сафмаром», рассказали, что группа создала компанию «Пионер эстейт» для управления принадлежащими ей старыми общежитиями, На сайт фирмы «Уют» ПАО «Моспромстрой» есть информация о 15 общежитиях, в том числе у ст. м. «Перово», «Кузьминки», «Петровско-Разумовская», «Кунцевская», «Бибирево» более чем на 2000 номеров, и одной гостинице на ул. Жигулевской на 74 номера. «Пионер эстейт» планирует перестроить общежития в современные апарт-комплексы или отели длительного проживания, говорили собеседники «Ведомостей». Заместитель гендиректора по развитию индустрии гостеприимства CBRE Станислав Ивашкевич оценивал затраты на их реконструкцию примерно в $75 млн. Информация о том, что «Сафмар» планирует реконструкцию этих объектов, стоимость которой может достигать $75 млн не имеет под собой абсолютно никаких оснований, сказал представитель группы.