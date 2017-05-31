Собянин пообещал выселяемым по реновации 2-3 ордера на просмотр новых квартир

У жителей сносимого по программе реновации жилья будет возможность выбрать новую квартиру, заявил ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин. «Обычно выдаются два-три смотровых ордера. По возможности учитываются пожелания. Но это сложная история - это же дом, а не супермаркет с широким ассортиментом товаров, все пожелания учесть невозможно. Но мы стараемся», - сказал он.

По словам мэра, распределять новое жилье будут подразделения департамента имущества в каждом округе: «В каждой управе выделяются специальные люди, они будут заниматься этой программой, как занимались на пике первой программы сноса пятиэтажек», - цитирует ТАСС.

19 мая впервые о том, что жильцам расселяемых домов дадут выбрать новый дом, заявил заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин. Как сообщал ТАСС, он сказал, что каждый получит на выбор три дома. «Житель сможет его выбрать, к примеру, по этажности, расположению дома и расположению квартиры» , - сказал тогда чиновник.