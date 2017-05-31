Дома для переселенцев из пятиэтажек могут быть построены на федеральных землях

Под строительство новых домов по программе реновации в Москве могут попасть и федеральные земли, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.

«Мы ведем переговоры с рядом федеральных структур, например с Министерством обороны, о возможности вовлечения их земель в программу реновации», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что нередко такие участки используются неэффективно, на них могут быть построены новые кварталы.

Ранее Хуснуллин сообщал, что столичные власти прорабатывают около 300 земельных участков для строительства домов по программе реновации жилья.