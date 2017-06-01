«Архнадзор» призывает исключить 320 зданий из московской программы реновации

Градозащитное движение «Архнадзор» составило список из примерно 320 домов, включенных в программу реновации, но не являющихся типовыми хрущевками. Как пишет «Коммерсантъ», в перечне есть восемь домов, построенных до 1917 г., образцы конструктивизма 1920–1930-х гг., возведенные в том числе по индивидуальным проектам, здания сталинского периода и «переходного» - от сталинского к хрущевскому. Некоторые здания из списка имеют статус ценного градоформирующего объекта или находятся в охранных и защитных зонах объектов культурного наследия. Организация призывает исключить все эти дома из программы реновации.

По недавно принятому закону Москвы о гарантии прав жильцов, попавших под реновацию, под эту программу должны попасть многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения или аналогичные им по конструктивным характеристикам, напоминает «Коммерсантъ». Это должны быть здания, построенные, как правило, в конце 1950-х — начале 1960-х гг., которые отличались заниженными площадями жилых и подсобных помещений и проектировались, чтобы как можно быстрее решить проблему расселения бараков и коммуналок.

«Архнадзор» призывает федеральных и региональных законодателей «установить, что постройки, не относящиеся к периоду индустриального домостроения, здания авторской (индивидуальной, образцовой, экспериментальной) архитектуры не подлежат реновации в ее нынешнем определении и не включаются в программы реновации». Также движение требует сохранить на территориях, которые войдут в программу, «действие существующих законов и механизмов, регулирующих градостроительную деятельность, в том числе ограничения высотности и плотности застройки, режимы зон охраны и защитных зон». Мэрию Москвы градозащитники просят исключить здания авторской (индивидуальной, образцовой, экспериментальной) архитектуры из перечней по программе реновации и «не допускать голосования по их включению в программу».