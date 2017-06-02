Мэрия Москвы начала публиковать результаты голосования по реновации

На сайте московской мэрии появились первые результаты голосования по проекту программы реновации. Они представлены в виде интерактивной карты, на которой обозначены все дома, вынесенные на голосование.

Если ввести адрес конкретного дома, можно увидеть, какой процент квартир проголосовал, сколько поддержали и сколько высказались против. Данные приводятся на 2 июня.

«Сегодня на http://mos.ru/renovation открыли информацию о голосовании по домам, явке и распределении голосов. Каждый может оценить ситуацию по своему дому и прийти проголосовать "за" или "против" включения в проект программы реновации», — написал мэр Москвы Сергей Собянин во «В контакте».

Голосование завершится 15 июня, проголосовать можно на портале «Активный гражданин» или в центрах госуслуг «Мои документы». Также решение может быть принято на общем собрании собственников квартир.