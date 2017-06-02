Мосгорнаследие: исторически ценные дома расселят, но сносить не будут

В программу реновации не вошли жилые дома, являющиеся объектами культурного наследия и представляющие историко-культурную ценность, заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Как передает «Интерфакс», он подтвердил, что из списка под снос исключены еще два здания на Пресненском валу (д. 36 и д. 38 стр. 1) - так называемые «плоские» дома 1910 года постройки, важные для сохранения истории градостроительного облика столицы.

Чиновник пообещал, что если в процессе формирования программы выяснится, что какое-либо здание представляет историко-культурную ценность, то никто не будет его сносить. «Здание будет расселено, а вопрос его дальнейшего использования будет решаться отдельно», - уточнил он. Он повторил, что в программу также не вошли крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма.

Комментируя призыв градозащитников «Архнадзора» исключить из реновации 320 зданий, он сказал, что подавляющее большинство в списке «представляют собой дома типовой малоэтажной жилой застройки 30-х-50-х годов, которыми в свое время массово застраивались города нашей страны, а также рядовые объекты, не представляющие историко-культурной ценности и не играющие важной градоформирующей роли». «Ни по одному из этих объектов заявок о включении их в памятники не поступало», - добавил руководитель Мосгорнаследия.

Зато, по словам Емельянова, в его департамент поступает множество заявлений от граждан, проживающих в домах, являющихся объектами культурного наследия, о включении их домов в программу реновации.

«Архнадзор» составил список из примерно 320 домов, включенных в программу реновации, но не являющихся типовыми хрущевками, и потребовал исключить их из программы. Как писал «Коммерсантъ», в перечне есть восемь домов, построенных до 1917 г., образцы конструктивизма 1920–1930-х гг., возведенные в том числе по индивидуальным проектам, здания сталинского периода и переходного - от сталинского к хрущевскому. Некоторые здания из списка имеют статус ценного градоформирующего объекта или находятся в охранных и защитных зонах объектов культурного наследия.