Ильинка станет пешеходной в праздничные дни

Улица Ильинка станет пешеходной 11 и 12 июня, говорится на сайте московской мэрии.

«11 июня с 11.00 до 23.00 и 12 июня с 08.00 до 23.00 перекроют улицу Ильинку от Биржевой до Красной площади. Это связано с проведением концерта, посвященного Дню России», — говорится в них.

Также власти Москвы уточнили, какие улицы дополнительно будут перекрыты из-за ремонтных работ.

Так, из-за работ на инженерных сетях круглосуточно ограничено движение по одной полосе до 30 июня — по Устьинской набережной у Большого Устьинского моста и Подгорской набережной в районе дома № 1/15 по Котельнической набережной, а до 28 августа — по 1-й Прядильной улице от дома № 9 до дома № 14.

Круглосуточное ограничение движения по двум полосам введено по Лубянскому проезду от пересечения с Лучниковым переулком до дома № 9, строение 2, по Лубянскому проезду до 5 июля, а до 31 января 2018 г. — по Рязанскому проспекту в районе дома № 2, корпус 2, из-за строительства объектов метрополитена.