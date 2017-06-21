Обустройство ЗИЛа транспортной инфраструктурой обойдется почти в 45 млрд рублей

Общая стоимость строительства транспортных объектов на территории бывшего завода ЗИЛ составит 44,6 млрд руб., заявил «Интерфаксу» в среду руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Общая стоимость строительства объектов дорожно-транспортной инфраструктуры на территории бывшего завода ЗИЛ и прилегающих площадках составит порядка 44,6 млрд руб.», — сказал А. Бочкарев.

Он отметил, что одним из наиболее «дорогих» объектов станет строительство моста через старое русло Москвы-реки и дорожной сети в южной части бывшего завода с обустройством переходов, разворотной площадки для транспорта, а также здания конечной станции ТПУ «ЗИЛ».

Он также отметил, что общим проектом развития транспортной инфраструктуры предполагается реконструкция Симоновской набережной на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда со строительством моста, строительство технологической части транспортно-пересадочного узла «Парк легенд», а также пешеходного перехода с траволаторами от станции «Технопарк» через проспект Андропова.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин подчеркивал, что перед городскими властями стоит задача вписать эту территорию в общегородскую дорожную сеть.

«Всего на территории бывшей промзоны планируется построить более 20 км дорог», — сказал Хуснуллин.