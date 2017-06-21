10% сдающихся в Москве квартир почти непригодны для проживания, но имеют высокий спрос

В настоящее время в Москве 10% сдающихся в аренду квартир имеют серьезные разрушения и практически непригодны для проживания. Однако, несмотря на существенное превышение предложения над спросом (на 32%), даже такие неликвидные лоты могут оказаться востребованными, если сдаются с большим дисконтом, говорится в исследовании рынка аренды жилья в Москве компании «Инком-недвижимость».

К неликвидным лотам на вторичном рынке, например, относятся квартиры с сильными повреждениями после затопления, с разрушенными полами или проблемами с электропроводкой, либо это могут быть объекты в новостройках без чистовой отделки. И те, и другие сдаются «под ремонт» – с тем чтобы работы были выполнены силами арендаторов. Однако часто даже при довольно существенных повреждениях квартиры не всегда пополняют число лотов для сдачи «под ремонт». Порой хозяева обозначают их как обычное жилье, но готовы предоставить нанимателям скидку - от 10 до 40% в зависимости от «масштаба бедствия».

Среди других изъянов у представленных к аренде квартир эксперты «Инком-недвижимости» отмечают существенное число квартир с устаревшей мебелью - их на массовом рынке около 30%. При этом две трети лотов с ветхой обстановкой расположены в хрущевках, остальные приходятся на сталинки и брежневки. В современных домах жилье, скорее, сдается без обстановки. Любопытно, что «дисконт для лотов со старомодной обстановкой из прошлого века не предусмотрен, так же как и повышение ставки найма для жилья с современной мебелью», отмечает заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимости» Оксана Полякова. По ее словам, среди факторов, влияющих на стоимость аренды, на первом месте статус района и тип дома, пешая или транспортная доступность метро, качество и ассортимент инфраструктуры, то есть характеристики, относящиеся к месторасположению объекта.

Доля квартир, которые сдаются без мебели, составляет 34% от общего числа предложений. Такой высокий показатель достигнут за счет первичного жилья: более половины «пустых» квартир – в новостройках.

«Даже с повреждениями и пониженным уровнем комфорта низкобюджетные объекты являются драйверами спроса на рынке аренды и в экспозиции не задерживаются – они сдаются за пару дней, а недорогие лоты в хорошем состоянии, обладающие удобной транспортной доступностью, находят квартирантов вообще за несколько часов. То есть неликвида в сегменте “эконом” практически нет – это вопрос цены», - заключает Полякова.