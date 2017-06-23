Стоимость домов в Крыму этим летом начинается от 1 млн рублей

Диапазон стоимости домов на Крымском полуострове летом 2017 г. варьируется от 1 до 118 млн руб., подсчитали эксперты компании «Миэль франчайзинг». Для сравнения: ровно год назад, в июне 2016 г., разрыв в цене самого бюджетного и самого дорогого крымского дома был больше – от 800 000 до 160 млн руб.

По данным компании, самый недорогой дом на Крымском побережье за 1 млн руб. можно купить в селе Трудовое в 10 км от г. Симферополя. Это дача площадью 60 кв. м с участком 6 соток в садовом товариществе. На втором месте дом за 1,95 млн руб. в поселке Кореиз (городской округ Ялты) с видом на море. На третьем месте среди наиболее бюджетных вариантов дом площадью 98 кв. м за 2,25 млн руб в селе Куликовка в 8 км от лечебного курорта Саки. Размер участка дома - уже 25 соток. Однако моря поблизости нет, зато собственники обещают вид на горы и озеро.

Что касается дорогостоящих дорогих домов, то самый дорогой особняк в 400 кв. м предлагается за 118,2 млн руб в Ялте. На втором месте – дом 330 кв. м за 67 млн руб. в поселке Гурзуф в районе Артека. Наконец, замыкает тройку вилла за 61 млн руб. также в Гурзуфе. Все дорогие дома с видом на море.

«Стоит отметить, что рынок недвижимости полуострова, конечно, очень сильно отличается от рынка материка. К примеру, здесь не очень распространены альтернативные сделки и пока еще минимальна доля ипотечных сделок. Основной спрос формируют жители других регионов России, приобретающие здесь недвижимость для проживания, отдыха или для инвестиций», – комментирует Роман Мурадян, управляющий директор «Миэль-франчайзинга».