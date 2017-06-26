Правительство сократило выплаты на покупку квартир чиновникам на 9,2%

Правительство с 2014 по 2017 г. сократило объем субсидий на покупку жилья госслужащим на 9,2%. Выплаты уменьшились с 3,473 млрд до 3,157 млрд руб., передает RNS со ссылкой на Минстрой.

По данным ведомства, в 2014 г. на эти цели из бюджета было выделено 3,473 млрд руб., в 2015 г. — 3,328 млрд руб., в 2016 г.— 3,397 млрд руб., в 2017 г.— 3,157 млрд руб. Единовременную выплату, как отмечает агентство, в 2014–2016 гг. субсидии получили 1484 федеральных госслужащих по всей стране.

В частности, в период с 2014 по 2016 г. субсидии получили 17 сотрудников Минтруда и 30 сотрудников Минюста, отмечает агентство. «За это время средний размер субсидии снизился с 7,7 млн руб. в 2014 г. до 6,6 млн руб. в 2016 г.», — пояснили агентству в Минтруде.

Согласно действующему законодательству, чиновники имеют право на субсидию, если у них в собственности есть квартира общей площадью менее 15 кв. м на человека или же они живут в коммунальной квартире, общежитии, однокомнатной квартире в составе двух и более семей. Также на выплату могут рассчитывать госслужащие, живущие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям.