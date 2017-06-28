«Коммерсантъ»: Мэрия призывает ДСК представить свои варианты реновации

Столичные домостроительные комбинаты (ДСК) получили техзадание на разработку серий домов, которые могут быть построены в процессе реновации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников московского рынка недвижимости. Заказчиком выступает «Управление гражданского строительства» (УГС), говорят собеседники издания, хотя представители казенного предприятия говорят, что ничего не рассылали. При этом в мэрии не отрицают наличия техзаданий. «Сейчас идет подбор наиболее оптимальных решений для строительства новых домов, и это обсуждается с ДСК», — сказал собеседник.

Техзадание содержит запрос на разработку блок-секций для девяти- пятнадцати- и двадцатипятиэтажных домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что пятиэтажки заменят дома от 6 до 14 этажей, но запрос на шестиэтажки в техзадании не сформулирован в принципе.

Для однокомнатных квартир техзадание подразумевает три типа (от 37,5 до 40 кв. м), а для двух- и трехкомнатных – по четыре, от 47,5 до 65 кв. м и от 58 до 94 кв. м. соответственно. Отделка должна относиться к комфортклассу, а ее стоимость оценена в 9400 руб. на кв. м.