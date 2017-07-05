Собянин: на дорогах Москвы станет свободнее через полтора месяца

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что транспортная ситуация в городе улучшится в течение ближайших полутора месяцев. «В настоящее время ситуация достаточно сложная на дорогах Москвы из-за реконструкции улиц, но я думаю, она восстановится в ближайшие месяц-полтора», – сказал он во время выступления на заседании совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Кроме того, мэр столицы предложил начать вводить обязательные электронные услуги без бумажных носителей. Такая возможность должна появиться хотя бы на региональном уровне, уверен он.

«Мы переводим исключительно в электронный вид те или иные услуги, в то же время законом предписывается иметь возможность подать в бумажном виде документы, – сказал Собянин. – Но если у чиновника появляется возможность принять в бумажном виде, то все выгоды от информационной технологии, обязательных электронных услуг – они разрушаются». По мнению мэра Москвы, это ухудшает контроль и прозрачность технологий.