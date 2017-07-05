Хуснуллин: льготная ставка по ипотеке в рамках реновации должна быть 7%

Годовой процент по ипотечной ставке по программе реновации в Москве должен быть около 7%. С таким заявлением выступил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы ведем переговоры с АИЖК, пока они предложили попробовать выйти на ипотечную ставку в 9%, понимая, что ставка ЦБ снижается небольшими пунктами. В связи с этим ипотеку надо снижать постепенно, льготная ставка по ипотеке должна быть 7%», - сказал он.