Реконструкция Щелковского шоссе обошлась в 9,8 млрд рублей – мэрия

Смена подрядчика по реконструкции Щелковского шоссе в Москве не сказалась на стоимости работ, заявил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов, передает «Интерфакс».

«В целом реконструкция Щелковки обошлась в 9,8 млрд руб.», — сказал Аксенов.

По его словам, все работы по реконструкции трассы полностью будут завершены в сентябре 2017 г., передает «РИА Новости». «Основные работы по Щелковскому шоссе закончены ", — сказал чиновник. Он добавил, что самым сложным в ходе работ оказалась перестройка инженерных сетей.

Реконструкция Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца началась в октябре 2012 г. и включала в себя работы на 22 километрах дорог.

Работы по расширению трассы и строительство дополнительных эстакад и разгонных полос планировалось завершить в 2014 г. Подрядчиком по этому проекту, оцененному в 9 млрд руб., была выбрана компания «Трансстрой», однако впоследствии у подрядчика возникли проблемы, в результате чего он был заменен на компанию «Горизонт».