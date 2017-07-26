Власти Москвы исключили полсотни зданий из списка облагаемых налогом по кадастру

Власти Москвы исключили из перечня объектов недвижимости, облагаемых в 2017 г. налогом на имущество организаций от кадастровой стоимости, 46 зданий общей площадью 152 000 кв. м, сообщается на сайте мэрии.

Собственники этих объектов будут уплачивать налог на имущество от балансовой стоимости, которая, как правило, ниже кадастровой. Так, 32 исключенных здания фактически не используются в торгово-офисных целях, что подтверждено Госинспекцией по недвижимости. Исключение других объектов связано в основном с изменением вида разрешенного использования земельных участков уже после составления перечня, но до начала 2017 г. таким образом, что они перестали подпадать под критерии налогообложения от кадастровой стоимости.

Руководитель департамента экономической политики Владимир Ефимов отметил, что треть исключенных из перечня объектов используется предприятиями реального сектора экономики. В частности, подтверждено, что площади ОАО «Новая заря», ОАО «НИИ стали» на 100% используются для промышленных целей.