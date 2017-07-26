Москвичи тратят меньше воды и света, чем жители Лондона и Нью-Йорка – мэрия

Московская агломерация потребляет меньше воды и электроэнергии, чем Лондон и Нью-Йорк, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, слова которого приводятся на сайте ведомства.

«По данным, приведенным в исследовании крупнейших агломераций мира PwC, объем потребления электроэнергии на душу населения в Москве в 2015 г. составил 959 кВт/ч на человека. Для сравнения: в Лондоне этот показатель находится на уровне 1,456 кВт/ч на человека в год, в Нью-Йорке — 2,505 кВт/ч на человека в год. Специалисты компании в своем исследовании прямо указывают, что к снижению уровня потребления привела установка приборов учета, а также комплекс мер по внедрению энергоэффективных технологий в строительстве», — пояснил Лёвкин (цитата по сайту ведомства).

Он отметил, что проектирование новых домов в Москве ведется с применением энергосберегающих технологий. В частности, для дома высотой от 12 этажей норма потребления составляет 160 кВт/ч/м2 в год, что на треть меньше базового уровня, который установил Минстрой.

Уровень потребления воды на душу населения в Москве в 2015 г. составил 147 л в день. По этому показателю Москва занимает второе из двенадцати мест в рейтинге агломераций. Первую строчку занял Берлин, жители которого расходуют 114 л воды в день.