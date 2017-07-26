Пятая авеню в Нью-Йорке остается самой дорогой торговой улицей в мире

Арендаторам, желающим открыть магазин на Пятой авеню в Нью-Йорке, придется заплатить $3240 за кв. фут (0,09 кв. м) в год, подсчитали эксперты компании CBRE в своем исследовании «Мировые ставки аренды торговой недвижимости» (данные за I квартал 2017 г.) На втором месте в рейтинге торговых улиц с самыми высокими арендными ставками оказалась Новая Бонд-стрит в Лондоне. И хотя собственники помещений просят с арендаторов магазинов на этой улице почти вдвое меньше ($1753 за кв. фут), чем на Пятой авеню, но именно Новая Бонд-стрит стала лидером по темпам роста арендных ставок - за год они выросли на 39,1%.

На третьем месте по стоимости аренды Рассел-стрит в Гонконге ($1698 за кв. фут), на четвертом - Елисейские поля в Париже ($1315 за кв. фут). Замыкает пятерку самых дорогих торговых улиц мира Чуо-дори в Токио ($1210 за кв фут).

Результаты исследования CBRE свидетельствуют, что в I квартале 2017 г. Европа была единственным в мире регионом, где наблюдался рост ставок, - 4,3% за год.

«Быстрый рост ставок аренды, подпитываемый дефицитом предложения торговой недвижимости на центральных улицах, наблюдается во многих западноевропейских столицах. В этих городах ритейлеры готовы платить более высокую арендную плату, чтобы обеспечить себе узнаваемость бренда и дальнейшую реализацию планов расширения на рынке региона. Благодаря возобновлению экономического роста в Ирландии и Испании в прошлом году ставки аренды в Дублине и Мадриде выросли на 10,5% и 6,4% соответственно», - говорится в исследовании.

Улицы российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга не вошли в десятку самых дорогих в мире. Однако Санкт-Петербург занял второе место в десятке городов с наиболее быстрым ростом арендных ставок - 15,4%. Во многом это было обусловлено ростом туристического потока в городе, отмечают эксперты.

«Прайм-ставка аренды на самой дорогой улице Москвы - Столешниковом переулке – на сегодняшний день составляет 300 000 руб за кв. м в год, что соответствует $465 за кв. фут в год. По этому показателю Москва более чем в 1,5 раза уступает Сингапуру, который замыкает первую десятку городов. В целом ситуация на рынке стрит-ритейла столицы очень нестабильна. С одной стороны, на нее оказывает существенное влияние программа комплексной реконструкции центральных улиц Москвы, которая ограничивает пешеходный и автомобильный трафик и приводит к падению ставок. С другой стороны, ритейлеры проявляют сегодня больший интерес к помещениям в торговых центрах, нежели в стрите: из 23 новых брендов на московском рынке в 2017 г. 18 предпочли торговые центры в качестве места открытия первого магазина», - прокомментировала Марина Малахатько, директор отдела торговых помещений CBRE в Москве.