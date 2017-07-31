Россияне не ждут повышения цен на жилье в ближайшие месяцы – Domofond.ru

Жители Москвы и регионов рассчитывают, что в III квартале цены на жилье расти не будут. При этом в российской столице квартиры и вовсе будут дешеветь. Таковы выводы общероссийского исследования, проведенного аналитиками Domofond.ru среди посетителей портала. В опросе приняли участие 3528 респондентов.

В том, что в ближайшие месяцы резких колебаний цен на жилье не произойдет, уверены 50% опрошенных. Еще 33% посетителей портала Domofond.ru настроены на снижение цен. И только 17% респондентов прогнозируют рост стоимости жилья. При этом по сравнению с аналогичным показателем в марте 2017 г. число пессимистично настроенных граждан, ожидающих роста цен, сократилось на 5%, отмечают эксперты компании.

В Москве, согласно данным Domofond.ru, рост цен спрогнозировали лишь 13% респондентов, а снижение – 43%. Еще 45% считают, что ситуация на рынке не изменится. При этом доля респондентов, ожидающих удешевления жилья, существенно выросла по сравнению с мартом текущего года, отмечают эксперты. Среди жителей Санкт-Петербурга повышения цен на квартиры ожидают 22% участников опроса, при этом 26% участников опроса полагают, что цены, напротив, станут ниже, и доля таких респондентов также возросла. Большинство – 53% – считает, что стоимость недвижимости в городе на Неве останется на уровне II квартала.

По данным исследования, роста цен на квартиры ожидают только жители Сочи (42% опрошенных) и Севастополя (20%). Снижения стоимости жилой недвижимости активнее остальных участников опроса ждут в Челябинске (35%) и Перми (45%).

Что касается условий покупки жилья, то, как и в марте текущего года, 75% респондентов считают следующий квартал благоприятным периодом для сделок с недвижимостью. Лишь 25% опрошенных полагают, что следующие три месяца окажутся не самым удачным для этого временем. В Москве и Санкт-Петербурге доля респондентов, уверенных, что III квартал будет благоприятен для покупки жилья, чуть меньше, чем в среднем по России – 18%.