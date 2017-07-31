Capital Group получила одобрение на строительство МФК на «Золотом острове»

Проект строительства Capital Group многофункционального комплекса (МФК) на Софийской набережной напротив Кремля прошел экспертизу, говорится в сообщении столичного департамента градостроительной политики.

Объем нового строительства на участке общей площадью около 3 га составит 99 000 кв. м. Предполагается, что застройщик отреставрирует и восстановит здания исторической застройки, которые затем будут приспособлены под размещение гостиницы и апарт-отеля. Также документацией предусмотрено строительство четырех четырехэтажных жилых корпусов с подземной автостоянкой на 710 машино-мест. Жилые корпуса и восстанавливаемые исторические дома будут объединены общей трехуровневой подземной частью.

«Золотой остров», который находится в центре столицы, ограничен Москвой-рекой и Водоотводным каналом.

Между тем, по данным исследования компании «Инком-недвижимость», объем ввода МФК с апартаментами в Москве за два года сократился на 35%.

По оценкам аналитиков, число МФК в составе экспозиции которых есть апартаменты, сегодня не превышает 20 проектов. И в целом этот формат не имеет больших рыночных перспектив, считают авторы исследования.

Причин падения популярности МФК несколько, отмечают специалисты. В частности, такие комплексы появляются в престижных районах, которые и так обеспечены необходимой инфраструктурой, в связи с чем формат МФК оказывается избыточным для потенциального покупателя.

Кроме того, МФК оказываются нерентабельными по сравнению с традиционными жилыми комплексами. Покупатели, выбирая из схожих по цене предложений, как правило, отдают предпочтение квартире в составе ЖК.