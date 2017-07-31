В мэрии проверяют информацию об инциденте с москвичкой на Зацепском валу

Департамент капстроительства Москвы начал проверку инцидента в ходе работ по благоустройству на Зацепском валу, в котором москвичка получила тяжелые ожоги. Это сообщает «Эхо Москвы». Днем ранее подруга пострадавшей сообщила, что по факту возбуждено уголовное дело.

27 июля Елизавета Катова шла по Зацепскому валу днем, когда вдруг раздался хлопок и женщина оказалась «в столбе огня», рассказывала ранее «Эху» подруга пострадавшей Анна Золотухина. По ее словам, у Катовой ожоги 35% поверхности тела, врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Женщина, пострадавшая из-за взрыва кабеля в районе улицы Зацепский вал в Москве 27 июля, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии; по факту инцидента возбуждено дело. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее подруга Анна Золотухина. «МК», не указывая источники, пишет, что, по предварительным данным, рабочие, которые меняли бордюр, порвали экскаватором высоковольтный кабель, проходящий рядом с двумя колодцами. Из-за жаркой погоды там скопился болотный газ, или метан, который из-за искры взорвался. «Коммерсантъ» приводит такую же версию, ссылаясь на близких пострадавшей. Те, в свою очередь, ссылаются на неназванного мастера, который работал на этом участке. Администраторы ближайших заведений общепита подтвердили изданию, что их сотрудники слышали хлопок 27 июля днем, но не выходили посмотреть, что случилось.

30 июля представитель пресс-службы департамента капремонта Москвы сообщал «Коммерсанту», что «ситуация оказалась сложнее, чем представлялось изначально», но все равно у них слишком мало информации для комментариев. «Места проведения работ в рамках программы “Моя улица” огорожены и снабжены запретительными табличками, поэтому непонятно, как девушка могла попасть на ремонтируемый участок», - сказал собеседник газеты.