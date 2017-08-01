Сдача в аренду «однушки» может прокормить жителей более 40 крупнейших городов России

Сдачи в аренду однокомнатной квартиры в большинстве крупнейших городов России достаточно, чтобы получить доход не меньше прожиточного минимума и просуществовать без работы. Такие выводы содержатся в исследовании федерального портала жилой недвижимости «Мир квартир».

В исследовании использовались данные о величине прожиточного минимума по регионам России и средние ставки аренды комнат и квартир из данных собственной аналитики портала «Мир квартир». Подсчеты велись по 69 крупнейшим городам страны.

По данным экспертов, однокомнатная квартира прокормит жителей 44 городов из 69, попавших в исследование. При этом самая высокая разница между средней арендной ставкой на однокомнатную квартиру и прожиточным минимумом в регионе оказалась в Москве – более 10 000 руб. (30 676 руб. в месяц и 18 530 руб. в месяц соответственно). В Подмосковье этот показатель составил около 4000 руб. (17 099 руб. в месяц и 12 990 руб. в месяц).

Еще в 20 городах просуществовать без работы можно с помощью «двушки». Но сильно разгуляться на эту сумму не получится. Так, в Сургуте на расходы останется около 7000 руб (средняя аренда – 20 755 руб. в месяц, прожиточный минимум – 13 294 руб. в месяц), а в Якутске – и вовсе чуть больше 200 руб. (средняя аренда – 15 785 руб. в месяц, прожиточный минимум – 15 561 руб. в месяц). Практически по грани ходят владельцы однокомнатных квартир в Красноярске, Томске, Челябинске, Тольятти и Махачкале, где средние ценники едва-едва перекрывают официально установленный прожиточный минимум.

В заполярном Мурманске продержаться на плаву позволит лишь «трешка». И лишь в Санкт-Петербурге, Сочи, Севастополе и Симферополе можно стать рантье, сдавая только комнату.