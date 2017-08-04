В Дубае снова загорелась 86-этажная башня «Факел»

В ночь на 4 августа в Дубае случился пожар в 86-этажной башне Торч-тауэр (башне «Факел», также известна под названием Marina Torch). Как сообщает Khaleej Times, управление гражданской обороны города сообщило о благополучной эвакуации всех жильцов башни. Около 3.45 утра по местному времени городская администрация сообщила, что возгорание взято под контроль и уже проводится охлаждение конструкций здания. Данных о пострадавших нет.

Полиция проводит расследование, выясняя причину пожара.

Торч-тауэр была построена в 2011 г. Впервые она горела в феврале 2015 г., тогда из здания эвакуировали более 1000 человек. Тогда управляющая компания Kingfield Owner Association Management Services сообщала, что пострадала в основном внешняя обшивка здания.

Высота башни 337 м, в ней 79 надземных этажей. По словам очевидцев, пламенем был охвачен боковой фасад здания, огонь распространился по верхней половине башни. Жилец с 12 этажа рассказал Reuters, что пламя опускалось вниз по мере падения горящих обломков. Жилец с 50-го этажа сообщил, что его разбудили около часу ночи, горело тогда все очень страшно, на то, чтобы спуститься вниз и выйти из здания, у него ушло 10 минут.

К 4 утра опрошенные агентством очевидцы сказали, что огня уже совсем не было видно. Власти решают вопрос расселения пострадавших от пожара.

В 2013 г. ОАЭ пересмотрели кодекс безопасности для строительства и внесли туда требование, чтобы вся обшивка зданий начиная с высоты 15 м от земли была пожароустойчивой. Однако это правило не коснулось уже построенных к тому моменту зданий. Местные СМИ ранее писали, что большинство из 250 дубайских небоскребов обшиты панелями из термопластика или панелями, где листы алюминия чередуются со слоями пластика или полиуретана. Reuters отмечает, что такая обшивка не является безусловно пожароопасной, но может возгораться при определенных условиях или становиться проводником для огня по зданию.