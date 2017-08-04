Попавшим под реновацию москвичам обещают одно машино-место на 2,5 квартиры

В новых кварталах, которые построят по программе реновации, будет предусмотрено одно машино-место на 2,5 квартиры, тогда как сейчас в Москве одно парковочное место приходится на 3,5-7 квартир. Как передает «Интерфакс», это заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. 75% мест будут бесплатными. Массового строительства новых паркингов не предполагается, но отдельные новые парковки могут быть построены.

«Высокого уровня обеспеченности машино-местами мы планируем достигнуть за счет грамотной планировки территории и создания специальных площадок для парковки в границах дорожной сети», - сказал Кузнецов.