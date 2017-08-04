На строительство крымской трассы «Таврида» выделят 14 млрд рублей

Правительство собирается выделить на строительство федеральной трассы «Таврида» (Керчь - Симферополь - Севастополь) с 2018 г. более 14 млрд руб. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В пятницу премьер на совещании о развитии промышленности в Крыму подписал распоряжение по расходам бюджета на 2018 г. и период 2019-2020 гг. по республике Крым и городу Севастополю. Документом предусматривается выделение денежных средств на строительство автодороги из Керчи в Симферополь и Севастополь. «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь - 14,36 млрд руб.», - сказал он.

В документе также идет речь о реконструкции дороги и автомобильного подхода к Керчи и транспортному переходу через Керченский пролив. На эти цели будет выделено 780 млн руб., уточнил премьер.