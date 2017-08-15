Мэрия: механизма обмена землей с застройщиками для реновации пока нет

Процесс обмена земельными участками с девелоперами для строительства домов по программе реновации может начаться лишь через несколько лет – сейчас никаких переговоров не ведется. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«Не в каждом квартале, вошедшем в программу реновации, есть городские земельные участки, которые могут быть использованы для строительства новых домов. В связи с этим рассматривается возможность обмена площадок с девелоперами. Однако в настоящее время мы не ведем никаких переговоров. Нам еще предстоит проработать юридический механизм обмена участками», – отметил Хуснуллин.

По его словам, на первом этапе программа будет реализовываться на площадках, принадлежащих городу. Волна переселения будет запущена на городской земле, впоследствии, в зависимости от потребностей программы, мы рассмотрим возможность обмена. Девелоперам будут предложены в качестве компенсации площадки в других районах города.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин сообщал, что участие инвесторов в программе реновации ограничится предоставлением участков для строительства стартовых домов.

«Единственное, в чем мы будем взаимодействовать с инвесторами, так это в предоставлении ими земельных участков, чтобы мы там смогли разместить стартовые дома рядом с кварталами, которые вошли в программу реновации», – сказал Левкин.

По программе реновации планируется снести 5144 дома устаревшего жилфонда общей площадью около 16 млн кв. м (более 350 000 квартир). Программа коснется около 1 млн москвичей, реализовать ее планируется до 2032 г.