Еще 125 площадок в Москве включат в программу реновации

Власти Москвы могут включить еще 125 стартовых площадок для работы по программе реновации. На них может быть построено более 2,1 млн кв. м жилья для переселенцев из домов, идущих под снос. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, передает «Интерфакс».

«Кроме этого для первоочередного переселения жителей у города уже имеется 13 построенных домов. Еще порядка 25 объектов планируется к вводу в эксплуатацию до конца 2017 г.», – сказал Бочкарев.

Ранее «Ведомостям» удалось ознакомиться со списком из 113 площадок, предлагаемых для использования в качестве стартовых.

По словам Бочкарева, больше всего стартовых площадок, вошедших в программу, расположено в ЮЗАО (31). В ЦАО находится 6 площадок, в САО – 18, в СВАО – 17, в ЗАО – 16, в ВАО и ЮВАО – по 9, в ЮАО – 5, в СЗАО – 2.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в настоящее время ведется подготовка и согласование адресного перечня 323 стартовых площадок для программы реновации жилищного фонда с потенциалом строительства 5,8 млн кв. м недвижимости, в том числе 237 первоочередных площадок с возможностью возведения 4,3 млн кв. м площадей.

Он отмечал, что в ходе подготовки программы планируется разработать 142 проекта планировки территории на 301 квартал, в том числе 99 первоочередных проектов на 228 кварталов.