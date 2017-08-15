Щелковское шоссе должны достроить до начала осени

Комплексное благоустройство основного хода Щелковского шоссе завершится до конца лета, сообщается на сайте департамента строительства Москвы.

«Мы заканчиваем этим летом все работы по основному ходу шоссе, заканчиваем работы по дублерам и выполняем масштабное благоустройство территорий вокруг шоссе, включая въезды во дворы тех домов, которые находятся на первой линии вдоль магистрали, – сообщил руководитель департамента Андрей Бочкарев (цитата по сайту ведомства).

По его словам, в начале осени будут завершены все работы вдоль магистрали, а благоустройство дворовых территорий закончится в октябре.

В настоящее время работы ведутся на участке от ул. Краснопрудной до МКАД. Ежедневно работает до 750 человек и 86 единиц техники. Работы ведутся в дневную и ночную смены, где это позволяет технология производства работ и отдаленность от жилых домов.