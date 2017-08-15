ФАС обнаружила нарушения на аукционе по ремонту трассы М3 «Украина»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила нарушения при проведении аукциона на капитальный ремонт трассы М3 «Украина», говорится в сообщении ведомства.

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Бобруйск Федерального дорожного агентства» проводит аукцион с ценой контракта более 1 млрд руб. Аукционная документация содержит «незаконные требования об излишне детализированном описании» в заявке, отмечает ФАС. Кроме того, заказчик отклонил одну из заявок из-за ее несоответствия этим незаконным требованиям, пишет ведомство.

На участие в аукционе было подано всего две заявки. ФАС предписала рассмотреть обе заявки повторно.