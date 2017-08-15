СФ: Законопроекты о реновации регионы должны будут разработать сами

Законодательные нормы реновации жилищного фонда в субъектах РФ должны быть разработаны самими регионами, на федеральном уровне по этому вопросу может быть подготовлен только рамочный закон. Об этом сообщил «РИА Новости» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«В федеральном законе могут быть предусмотрены ряд общих правил для этого, безусловно, необходимого и важного для граждан вопроса. Но разработка норм, которые будут учитывать особенности экономического положения каждого субъекта Федерации и уровень жизни населения, – это дело региональной власти», – сказал Клишас (цитата по «РИА Новости»).

Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская сообщила, что подготовила и намерена осенью внести в нижнюю палату парламента законопроект о расширении программы реновации на все регионы России.