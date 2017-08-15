Пожар в пятиэтажке в центре Москвы ликвидирован

Возгорание в пятиэтажном жилом доме на улице Земляной Вал, 65, в Москве ликвидировано, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

«По уточненным данным, возгорание происходило в квартире на первом этаже жилого дома на Земляном Валу. Пожар ликвидирован. Из здания эвакуированы 20 человек, спасены трое, в том числе десятилетняя девочка», - сказал собеседник агентства, отметив, что один из них пострадал, отравившись угарным газом.

Он отметил, что площадь возгорания составила 30 кв. м.