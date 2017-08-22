Сбербанк выделит 855 млн рублей на реставрацию дома Наркомфина

Сбербанк выделит 855 млн руб. на реставрацию дома Наркомфина, сообщил банк. Московский банк Сбербанка открыл кредитную линию ООО «Лига прав» – собственнику здания, который начал реставрационные работы.

Реставрацией руководит архитектор Алексей Гинзбург – внук Моисея Гинзбурга, создавшего Дом Наркомфина. Работы по реставрации планируется завершить в 2019 г.

«Дому Наркомфина будет возвращен его исторический облик, и он снова станет жилым. При этом некоторые его площадки будут выполнять общественные функции», – отметил председатель Московского банка Сбербанка Олег Смирнов.

Дом Наркомфина был построен в 1928–1930 гг. по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников народного комиссариата финансов СССР. Комплекс был возведен на территории двух городских усадеб, ранее принадлежавших Федору Шаляпину. Комплекс, состоящий из жилого и коммунального корпусов, является образцовым примером архитектуры конструктивизма. За всю историю в доме ни разу не проводился капремонт. В 2004 г. Всемирный фонд памятников включил дом в список 100 памятников архитектуры, находящихся под угрозой разрушения.

К 2016 г. общее техническое состояние дома оценивалось как неудовлетворительное. Тогда же права собственности на помещения здания были консолидированы в руках единого собственника – ООО «Лига прав». Один из владельцев «Лиги прав» – Сергей Кириленко сообщал «РИА недвижимость», что инвестиции в реставрацию дома Наркомфина могут составить около 1,5–2 млрд руб.