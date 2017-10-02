Еще восемь улиц благоустроят в Москве до конца года

По московской программе «Моя улица-2017» еще восемь ули будут благоустроены до конца декабря в рамках переходящего на 2018 г. госконтракта, сообщает столичная мэрия.

Работы пройдут на Николоямской, Верхней и Нижней Радищевских улицах, Яузской улице, улицах Солянка и Большая Полянка, в Солянском проезде, а также на улице Высоцкого, говорится в сообщении. В мэрии подчеркнули, что полностью перекрывать их не планируется.

Кроме того, до конца декабря в Москве планируется завершить благоустройство Андреевской набережной, которое началось летом.