Сгоревший ТЦ «Синдика» был застрахован в «дочке» ВТБ на 4,2 млрд рублей

Торговый центр строительных материалов «Синдика», в котором произошел крупный пожар, был застрахован в «ВТБ страховании» на сумму 4,2 млрд руб., сообщил страховщик.

Договор страхования включает в себя риски утраты, гибели и повреждения имущества страхователя, в том числе при пожаре, говорится в сообщении компании.

Для принятия решения о выплате необходимо выяснить причины пожара и сопоставить их с условиями договора, заявил замгендиректора компании Алексей Володин. Экспертиза может занять от трех до шести месяцев. В случае положительного решения ориентировочная сумма выплаты составит до 4,2 млрд руб., уточнил Володин.

Пожар в ТЦ возник 8 октября днем в цокольном этаже торгового центра, оттуда огонь распространился на парковку. Из здания было эвакуировано около 3000 человек. Пожару был присвоен повышенный 3-й уровень сложности. Сообщалось об обрушении кровли площадью 1000 кв. м, позже в МЧС уточнили, что речь шла о 300 кв. м.