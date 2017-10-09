На фиолетовой ветке московского метро случились сбои в утренний и вечерний часы пик

В понедельник 9 октября на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена случилось два сбоя в движении. Как сообщил микроблог предприятия, после 19.00 на центральном участке ветки поезда шли в сторону «Планерной» с увеличенными интервалами. Это произошло «по техническим причинам». К 19.12 микроблог сообщил об устранении неполадок.

В 8.45 утра были увеличены интервалы в движении на южном участке этой же линии. В 8.53 мск метрополитен сообщил, что движение восстановлено и возвращается в график.