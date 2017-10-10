«Интерфакс» узнал об уголовных делах на 1 млрд рублей при строительстве двух отелей к АТЭС-2012

За два года в связи с нарушениями при строительстве двух 5-звездочных отелей Hyatt во Владивостоке возбуждено около 10 уголовных дел, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, некоторые дела уже объединили. Следствие оценивает ущерб от нарушений в общей сложности почти в 1 млрд руб. Дела возбуждены по статьям о хищениях, халатности и мошенничестве. Следствие также усматривает нарушения, связанные с неэффективным использованием выделенных из бюджета средств, их нецелевым расходованием, качеством работ и махинациями со стройматериалами, рассказал собеседник агентства.

Нарушения выявлены в деятельности заказчика строительства – АО «Наш дом – Приморье» и в работе некоторых подрядчиков. В некоторых делах уже обозначены фигуранты, с ними проводятся следственные действия. Источник «Интерфакса» не исключил, что могут быть возбуждены и новые дела, например о выплате подрядчику 170 млн руб. за некачественные работы в отеле на Корабельной набережной.

В прокуратуре края подтвердили факты возбуждения ряда уголовных дел по материалам проверки надзорного ведомства. В 2015 г. было возбуждено дело о халатности чиновников администрации Приморья, оно пока находится на стадии предварительного расследования, добавил представитель ведомства.

Гостиницы начали строить к саммиту АТЭС, который прошел во Владивостоке в сентябре 2012 г. Оба отеля до сих пор не сданы. Из краевого бюджета несколько лет подряд на проект выделялись миллиарды рублей.