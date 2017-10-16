Объем сделок со складами в Московском регионе вырос на 50% благодаря онлайн-ритейлерам

В III квартале 2017 г. объем новых сделок аренды и продажи складов в Московском регионе вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 362 000 кв. м. Такого результата рынку удалось достичь благодаря активности онлайн-ритейлеров – «Утконосу» и Wildberries, подсчитали эксперты компании JLL.

В целом за первые 9 месяцев года показатель спроса вырос до 864 000 кв. м, что на 26% превосходит результат аналогичного периода прошлого года.

Покупка «Утконосом» 70 000 кв. м в «Логопарк Север – 2» и контракт на строительство распределительного центра площадью более 145 000 кв. м между Wildberries и компанией «А плюс девелопмент» стали крупнейшими сделками в истории складского рынка и обеспечили более половины объема июля – августа. Помимо этого в минувшем квартале «Гала-центр» арендовал 23 000 кв. м в «Томилино».

«Мы можем констатировать, что российский e-commerce вышел на новый уровень конкуренции, ведь до последнего времени для онлайн-сегмента типичной была сделка объемом 5000–10 000 кв. м», – прокомментировала Оксана Копылова, руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL.

Помимо ритейлеров среди активных игроков первых трех кварталов 2017 г. можно выделить производственные компании (24%), которые также рассматривают долгосрочные решения и оценивают возможности по строительству специализированных зданий – как логистических, так и индустриальных.

«Мы ожидаем, что до конца года на рынке складской недвижимости завершатся сделки по аренде и покупке складов совокупным объемом еще около 400 000–500 000 кв. м. В результате годовой объем спроса может составить 1,3–1,4 млн кв. м», – прогнозирует Вячеслав Холопов, региональный директор и руководитель отдела складских и индустриальных помещений компании JLL.

Доля свободных площадей на складском рынке Московского региона по итогам III квартала составила 9%, или около 1,5 млн кв. м из общего объема в 16,6 млн кв. м. Средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды по новым сделкам находятся в диапазоне 3000–3600 руб. за 1 кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов).