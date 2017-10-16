Дом графа Шувалова в Москве выставлен на торги за 189 млн рублей

Главный дом графа Шувалова в Москве выставлен на торги за 189 млн руб., сообщила пресс-служба московского департамента по конкурентной политике.

Дом графа Ивана Ивановича Шувалова - отдельно стоящее двухэтажное здание с подвалом, расположенный на ул. Покровка, д. 38А. Общая площадь здания - более 1360 кв. м, дом построен в 1890 г. К нему подключены водопровод, канализация, отопление, электричество.

Начальная цена лота – 189,3 млн руб. Заявки принимаются до 19 октября, торги пройдут 25 октября.

Здание входит в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Шувалова, XVIII-XIX веков». Согласно условиям торгов инвестор обязан провести восстановительные работы и приспособить дом под современное использование. На все виды работ отводится три года и три месяца.