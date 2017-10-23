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В Подмосковье реконструируют или построят 17 объектов к ЧМ-2018

В Московской области к чемпионату мира по футболу построят с нуля или реконструируют 17 объектов, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе Ассоциации застройщиков Подмосковья. Члены ассоциации, которые участвуют в подготовке спортивной инфраструктуры, «вышли на активную фазу реализации проектов». Работы идут по подготовке административных зданий, прокладке инженерных коммуникаций и обустройству футбольных полей с естественным покрытием.

Urban Group, которая с нуля строит стадион в Долгопрудном, уже завершила работы по подготовке футбольного поля. Там в соответствии с требованиями по нормам сцепления, твердости поверхности, дренажа и вентиляции FIFA уложено восемь слоев песка и щебня разных фракций. На поле высеяно более 800 кг семян травы. В ассоциации готовность поля оценивают как стопроцентную.

Одновременно Urban Group строит там административное здание. Уже завершена заливка его фундамента, ведется прокладка инженерных сетей. Объект должен быть сдан во II квартале 2018 г.

В Бронницах ФСК «Лидер» реконструирует Детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва им. Александра Сыроежкина. На новом футбольном поле размером 120 на 77 м уже высажена газонная трава. «В настоящее время заканчивается строительство двух административных зданий», – отметили в пресс-службе.

Группа компаний ПИК почти завершила переустройство футбольного поля в ходе комплексной реконструкции стадиона «Москвич» в Лобне. Сейчас идет монтаж прожекторных мачт, прокладываются наружные сети энергоснабжения и водоотведения, идет благоустройство территории, строятся здания для раздевалок, судейских помещений, конференц-зала.

ГК «Гранель» ускоренными темпами реконструирует стадион «Строитель» в Наро-Фоминском районе. На футбольном поле обустроены системы полива, уложено и утрамбовано песчаное основание, засеян газон. Под новые мачты подведен фундамент, смонтирован резервуар для полива поля.