Недвижимость

Новости

Инвесторам осталось достроить почти половину проблемных домов «СУ-155»

В России осталось достроить 71 объект обанкротившегося застройщика «СУ-155», сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень на церемонии вручения ключей участникам долевого строительства домов «СУ-155» в Звенигороде, передает «Интерфакс».

Мень отметил, что большая часть объектов возводится за счет государственного банка «Российский капитал». В подмосковном Звенигороде 15 домов строит другой инвестор – ЗАО «Стройпромавтоматика». Дома расположены в микрорайоне 2–3 района Восточный в Звенигороде. Два дома уже готовы, сказал Мень.

«У нас 145 объектов по стране оказались в сложной ситуации, когда обанкротилась "СУ-155". 130 объектов взял на себя банк "Российский капитал", 72 из этих объектов построено, 58 осталось в работе», – сказал министр.

Он напомнил, что полностью проблема пайщиков «СУ-155» должна быть решена в следующем году.

Ранее сообщалось, что минстрой Московской области выдал разрешения на ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов, которые начинала строить компания «СУ-155» в Звенигороде.