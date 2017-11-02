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Частные инвесторы начали избавляться от квартир в новых домах в Москве

На вторичном рынке жилья столицы доля квартир, продающихся в новых домах (сданных не более трех лет назад), составляет 9,8%, подсчитали эксперты компании «Инком-недвижимость». С июня 2014 г. по октябрь 2017 г. количество подобных лотов выросло на 247,1%.

Так, если в июне 2014 г. таких квартир в продаже находилось 998 (2% предложения), то сейчас это 3430 объектов.

Директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома объясняет столь внезапный рост доли новых квартир в продаже «на вторичке» стремлением потребителей, купивших квартиры в новостройках с инвестиционными целями, как можно скорее их продать из-за продолжающегося снижения цен. «Доля инвестиционных сделок на “первичке” составляла до последнего времени не менее 30%. Люди устали от кризисной турбулентности и уже не верят в “светлое будущее”, в котором цены на жилье пойдут вверх», - говорит Шлома.

Кроме того, частным инвесторам в ближайшем будущем придется идти на серьезные уступки покупателям в цене. «Из-за затоваренности первичного рынка столичные девелоперы ожесточенно конкурируют не только с продавцами на "вторичке", но еще и друг с другом. В результате они вынуждены предоставлять покупателям существенные скидки на уже готовое жилье – в среднем до 12-15%, в отдельных ЖК - вплоть до 30%. Поэтому инвесторам теперь также придется поступиться ценой», – поясняет Сергей Шлома.

По данным компании, самый бюджетный лот в новом доме на вторичном рынке сейчас – это однушка на последнем этаже 29-этажного монолитного дома в районе Марьино в ЖК «Домашний». Квартира площадью 23 кв. м стоит 3,2 млн руб. Наиболее дорогой лот из этой категории находится в районе Арбат, на улице Большая Никитская. Многокомнатная квартира площадью 560 кв. м в элитном доме клубного типа стоит 306,8 млн руб.