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Недвижимость
Новости

Частные инвесторы начали избавляться от квартир в новых домах в Москве

Ведомости
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На вторичном рынке жилья столицы доля квартир, продающихся в новых домах (сданных не более трех лет назад), составляет 9,8%, подсчитали эксперты компании «Инком-недвижимость». С июня 2014 г. по октябрь 2017 г. количество подобных лотов выросло на 247,1%.

Так, если в июне 2014 г. таких квартир в продаже находилось 998 (2% предложения), то сейчас это 3430 объектов.

Директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома объясняет столь внезапный рост доли новых квартир в продаже «на вторичке» стремлением потребителей, купивших квартиры в новостройках с инвестиционными целями, как можно скорее их продать из-за продолжающегося снижения цен. «Доля инвестиционных сделок на “первичке” составляла до последнего времени не менее 30%. Люди устали от кризисной турбулентности и уже не верят в “светлое будущее”, в котором цены на жилье пойдут вверх», - говорит Шлома.

Кроме того, частным инвесторам в ближайшем будущем придется идти на серьезные уступки покупателям в цене. «Из-за затоваренности первичного рынка столичные девелоперы ожесточенно конкурируют не только с продавцами на "вторичке", но еще и друг с другом. В результате они вынуждены предоставлять покупателям существенные скидки на уже готовое жилье – в среднем до 12-15%, в отдельных ЖК - вплоть до 30%. Поэтому инвесторам теперь также придется поступиться ценой», – поясняет Сергей Шлома.

По данным компании, самый бюджетный лот в новом доме на вторичном рынке сейчас – это однушка на последнем этаже 29-этажного монолитного дома в районе Марьино в ЖК «Домашний». Квартира площадью 23 кв. м стоит 3,2 млн руб. Наиболее дорогой лот из этой категории находится в районе Арбат, на улице Большая Никитская. Многокомнатная квартира площадью 560 кв. м в элитном доме клубного типа стоит 306,8 млн руб.

Политика
Новости

Экс-губернатор Турчак стал сенатором от Псковской области

ТАСС/Ведомости
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Депутаты Псковского областного собрания депутатов в четверг избрали сенатором от регионального парламента экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака, передает корреспондент ТАСС с внеочередной сессии облсобрания.

Против назначения Турчака сенатором в областном собрании выступил депутат от «Яблока» Лев Шлосберг. В результате за это решение проголосовали 28 депутатов, против - пятеро, три бюллетеня оказались недействительными, всего в зале было 26 человек.

12 октября президент Владимир Путин принял добровольную отставку Турчака с поста губернатора. Премьер-министр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил чиновника врио секретаря Генсовета партии.

27 октября комитет по регламенту Совфеда утвердил досрочное сложение полномочий Александра Борисова, который представлял в верхней палате Псковское областное собрание депутатов. В Совете Федерации появится шестой заместитель председателя, которым станет экс-губернатор Псковской области, и. о. секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщило 30 октября «РИА Новости».

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Недвижимость
Новости

Инвесторы потратили на мировую коммерческую недвижимость $464 млрд

Ведомости
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Несмотря на геополитическую напряженность в мире и финансовую нестабильность, инвесторы не отказываются от вложений в недвижимость. За первые девять месяцев 2017 г. они потратили на коммерческую недвижимость в мире $464 млрд. Это на 2% выше аналогичного показателя в прошлом году. При этом объем вложений в III квартале не изменился и остался на уровне прошлого года - $ 166 млрд. Такие данные приводят в своем исследовании аналитики компании JLL.

Больше всего инвестиционных средств досталось Европейскому региону, где показатель за первые три квартала года увеличился на 14% до $183 млрд. В континентальной Европе высокую динамику демонстрируют рынки Германии и Нидерландов. Также, несмотря на объявление о Brexit, объем сделок в Великобритании вырос на 28% за три квартала.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе по итогам трех кварталов рост составил 12% к прошлому году. К увеличению инвестиционного показателя привел стабильный спрос со стороны локальных инвесторов на объекты в Сингапуре и Гонконге - с начала года сделки выросли на 28 и 17% соответственно.

Отрицательная динамика наблюдалась только в регионе Северной и Южной Америки. Объем сделок здесь сократился на 11% за три квартала в целом до $184 млрд. Активность в США снижается третий квартал подряд, при этом страна остается крупнейшим инвестиционным рынком мира: на нее пришлось 44% глобального объема сделок с начала года. «Светлым пятном» региона является Канада, где объем инвестиций за три квартала вырос на 31% и достиг максимума в текущем цикле.

В рейтинге городов по объему инвестиционных сделок первое место у Лондона - $26 млрд за три квартлала. На втором месте Лос-Анджелес с объемом инвестиций в $7,3 млрд. Прежний фаворит инвесторов - Нью-Йорк - занял третью строчку. В недвижимость Нью-Йорка инвесторы вложили всего $14,2 млрд. Это более чем вдвое ниже аналогичного показателя в прошлом году ($33,1 млрд).

Москва продолжает терять свою инвестиционную привлекательность.

«Москва в списке мировых городов по объему инвестиций спустилась с 36-й позиции по результатам января - сентября 2016 г. на 56-е место в этом году», – комментирует Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований JLL.

Политика
Новости

Фонд предполагаемой дочери Путина утроил годовую прибыль

Ведомости
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Фонд «Национальное интеллектуальное развитие», работающий в МГУ под брендом «Иннопрактика», в 2016 г. увеличил прибыль в 3,5 раза до 113, 9 млн руб., сообщает РБК. Портал ссылается на отчет фонда из Главного межрегионального центра Росстата. Руководит фондом Катерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента Владимира Путина. Сама Тихонова объясняла, что проект «Иннопрактика» связывает молодых ученых и компании, помогает ученым реализовать их разработки и внедрять их идеи в производство, а компаниям - нанимать внешних экспертов.

Годовая выручка фонда выросла с 182,6 млн до 264 млн руб. Рост финансовых показателей представитель фонда связал с реализацией 22 исследовательских проектов, часть из которых засекречена.

Например, «Роснефть» с помощью представленной фондом технологии осуществила проект подготовки попутного нефтяного газа. Эта технология позволяет после подготовки и очистки использовать попутный нефтяной газ в промышленности и быту с положительной рентабельностью, объяснили в фонде. В рамках другого проекта сотрудники МГУ при поддержке «Роснефти» выделили микроорганизмы, способные разлагать нефть и нефтепродукты в акватории морей, на побережье, кораблях и буровых платформах при минусовых температурах.

Путин не отвечает на вопросы о дочерях, известно только, что их зовут Катерина и Мария. Президент говорил только, что они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой, «они никуда не лезут». По его словам, образование они обе получили в России, здесь же работают и никогда не были звездными детьми. Он считает, что его дочери живут очень достойно, и он ими гордится.

В ноябре 2015 г. Reuters опубликовал расследование о дочерях президента. В нем говорилось, что младшая дочь Путина Катерина носит фамилию Тихонова, руководит проектом «Иннопрактика» при МГУ, возглавляет международный комитет всероссийской Федерации акробатического рок-н-ролла и называет себя супругой Кирилла Шамалова. 29-летнюю Катерину Тихонову назвал дочерью президента Путина председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, который знал ее сызмальства, передало агентство. Также это подтвердили Reuters высокопоставленный источник в МГУ и еще один видный ученый, имеющий близкие связи с фондом Тихоновой. Пресс-служба Газпромбанка вечером 10 ноября распространила заявление: ни Акимов, ни другие сотрудники Газпромбанка «не располагают информацией о родственных связях г-жи Тихоновой». Утверждение, что она якобы является дочерью президента России, Акимову приписали.

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Финансы
Новости

ЦБ хочет расширить полномочия в санируемых банках для ускорения докапитализации

Интерфакс
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Банк России готовит поправки в закон о банкротстве, которые расширят полномочия временной администрации санируемых банков в части докапитализации. Это делается на случай, если собственники этих кредитных организаций будут затягивать процесс принятия корпоративных решений, сообщил «Интерфаксу» зампред Центробанка Василий Поздышев. Об этих поправках он говорил и днем ранее, в кулуарах конференции «Экономика и банковский сектор России».

31 октября стало известно, что внеочередное собрание банка «Открытие», санируемого при участии Фонда консолидации банковского сектора, не состоялось из-за отсутствия кворума. Дату повторного собрания еще не назначили. Собрание должно было решить вопрос об увеличении уставного капитала «Открытия» путем конвертации в акции субординированного долга на 55,6 млрд руб., полученного от Агентства по страхованию вкладов в рамках программы докапитализации через механизм ОФЗ. В соответствии со статьей 189.49 закона о банкротстве прекращение обязательств по договорам субординированного займа является обязательным условием для проведения докапитализации банка за счет средств Фонда консолидации банковского сектора. Акционеры также должны были проголосовать по вопросу использования нераспределенной прибыли «Открытия». В банке не уточнили, кто из собственников и почему не участвовал в голосовании.

Так как возможны ситуации, когда акционеры будут медлить с принятием корпоративных решений, нужных для докапитализации санируемых банков, ЦБ предложил расширить полномочия временных администраций, сказал Поздышев «Интерфаксу».

В поправках прописаны такие действия временных администраций: принятие решения об использовании источников собственных средств (капитала) банка для покрытия убытков банка, изменение размера уставного капитала банка, конвертация привилегированных акций в обыкновенные, приобретение акций банка и погашение собственных долей банка, находящихся у него на балансе, внесение изменений в устав банка, прекращение (мена, конвертация) субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа).

Предоставление таких полномочий временным администрациям позволит нивелировать попытки менеджмента и собственников затянуть принятие решений и помешать финансовому оздоровлению банков, считает Поздышев.

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Политика
Новости

Агентство ФАН обвинило Google в блокировке выдачи его новостей в поиске

Ведомости
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Российское сетевое издание «Федеральное агентство новостей» (ФАН) заявило, что в ночь с 26 на 27 октября прекратилась выдача его новостей в поиске новостного агрегатора Google News. Из сервиса также удален полный архив новостей ФАН с момента создания агентства.

ФАН называет себя лидером по освещению войны в Сирии и связывает решение Google с тем, что американской интернет-компании могли не понравиться эти материалы. Издание обвинило Google в политической цензуре, «которая выгодна правительству США» и осуществляется, чтобы ограничить распространение информации о борьбе с международным терроризмом. Издание собирается жаловаться в ФАС, другие контролирующие органы и суд.

РБК напоминает, что ФАН входит в так называемую «фабрику медиа» из 16 порталов, которые связаны друг с другом либо общим адресом, либо общим руководителем, либо уникальным идентификатором сервисов Google. Совокупная аудитория этих 16 порталов на февраль 2017 г. составляла 36 млн человек, аудитория ФАН — 11 млн человек, сообщает портал, ссылаясь на собственное расследование. В расследовании РБК также отмечал близость «фабрики медиа» к так называемой «фабрике троллей», а возможным инвестором обеих «фабрик» назывались структуры бизнесмена Евгения Пригожина.

«Ведомости» убедились, что в Google News сейчас нет ни одной прямой ссылки на сайт ФАН. Упоминания агентства можно найти в этом новостном агрегаторе, только если его сообщения процитированы другими СМИ. Google пока не ответил на запрос «Ведомостей».

Представитель Пригожина в сентябре в переписке с «Ведомостями» категорически отрицал, что бизнесмен или связанные с ним активы пытались как-либо влиять на ход президентской кампании в США, в том числе размещали политическую рекламу, ориентированную на американцев.

В начале октября Google удалил канал RT из программы премиального контента YouTube. Это совпало с новостями о том что RT может быть признан в США иностранным агентом. 1 ноября на слушаниях в сенате конгресса США представитель Google заявил, что решение по каналу RT никак не было связано с контентом этого СМИ: он был удален из премиальной программы из-за снижения своей аудитории на YouTube.

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Финансы
Новости

Курс биткойна установил новый исторический максимум

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Курс биткойна, самой популярной в мире криптовалюты, впервые превысил $7000. Как сообщает агентство Bloomberg, на торгах в четверг биткойн подорожал на 7,1% до $7045,46.

Росту способствует новость о том, что крупнейший в мире биржевой оператор, чикагская CME Group, хочет создать фьючерсы на биткойн. Запустить торги планируется до конца года. Если это одобрят регуляторы, криптовалюта фактически будет признана традиционным инструментом на финансовых рынках. Это привлечет новых покупателей, отмечает Bloomberg.

В среду на фоне новости о намерении CME Group курс биткойна впервые преодолел отметку $6500. Всего с начала 2017 г. стоимость валюты увеличилась на 640%. Капитализация биткойна превысила $100 млрд.

Политика
Новости

Кадыров предложил похоронить Ленина

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, по его мнению, тело Владимира Ленина давно пора похоронить. Это было бы «разумно и человечно», а также верно с исторической точки зрения, написал Кадыров в Telegram. Но окончательно решать этот вопрос должен президент Владимир Путин, подчеркнул глава республики.

По мнению Кадырова, неправильно, что «в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком», над телом трудится целый научно-исследовательский институт, а у мавзолея круглосуточно дежурит охрана.

Решения о захоронении не должны быть выборочными, добавил глава Чечни. По его мнению, пора также похоронить имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого хранится в одном из петербургских музеев.

Свое заявление Кадыров начал со слов, что тему захоронения Ленина подняла 1 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее о необходимости похоронить тело Ленина заявила Ксения Собчак, которая решила выдвинуться на президентские выборы и уже начала предвыборную кампанию. Она заявила, что Россия проваливается в Средневековье «в том числе потому, что в XXI веке на главной площади страны лежит труп человека, независимо от того, какие у него были политические воззрения».

Против захоронения Ленина выступает КПРФ. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов назвал инициативу Собчак хамством и безобразием. Он обвинил телеведущую в том, что она пиарится «на фоне своих безобразных заявлений», и задался вопросом - «кто заказал пиар этих заявлений в государственных СМИ?».

Матвиенко же заявила, что похоронить Ленина будет возможно, когда в обществе будет достигнут консенсус по этому вопросу. Однажды это произойдет, считает она. Сейчас же, по ее мнению, не следует решать этот вопрос, не считаясь с мнением тех, для кого фигура Ленина, как и мавзолей на Красной площади, означают многое. «Эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям, идеалам, которые они пронесли через всю свою жизнь. Еще один очаг противостояния стране не нужен», — заявила спикер Совета Федерации.

Для работы по сохранению тела Ленина в 1939 г. при Минздраве СССР создали научно-исследовательскую лабораторию. Рецепт бальзамирующей жидкости, в которую останки погружают раз в полтора года, разработали академики Владимир Воробьев и Борис Збарский. В 1992 г. лабораторию при мавзолее ввели в состав Всесоюзного института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР). С тех пор она называется «Научно-исследовательский и учебно-методический центр биомедицинских технологий».

Выбор редактора
Финансы
Новости

Басманный суд арестовал обвиняемого в растрате руководителя Айманибанка

Интерфакс/Ведомости
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Басманный суд арестовал до 6 декабря бывшего предправления Айманибанка Игоря Волчихина. Это «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Волчихину предъявили обвинение в растрате в особо крупных размерах. Если суд признает его виновным, ему грозит до 10 лет заключения.

По данным «Коммерсанта», Волчихина обвиняют в выдаче заведомо невозвратного кредита на 124 млн руб. ООО «Викимарт», которое занимается интернет-торговлей. Кредит ритейлер получил в июне 2016 г., за несколько месяцев до отзыва у Айманибанка лицензии, и перестал его обслуживать после краха банка, пишет газета. Свою вину Волчихин отрицает, отмечая, что Wikimart пока не ликвидирован.

ЦБ отозвал лицензию у Айманибанка 5 октября 2016 г. В феврале 2017 г. регулятор оценил дыру в банке в 14,43 млрд руб. В апреле 2017 г. Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выявило в Айманибанке недостачу имущества на 9,38 млрд руб.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ назвал дыру в капитале попавшего под санкции США банка

Ведомости
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Дыра в капитале московского Темпбанка, лишившегося лицензии 2 октября, составила 11,3 млрд руб., следует из материалов Центробанка. До отзыва лицензии отрицательный капитал оценивался в 5,7 млрд руб. В результате проверки временной администрацией выяснилось, что активы банка составляют 2,29 млрд руб. При этом обязательства кредитной организации достигают почти 13,59 млрд руб.

27 марта 2017 г. Тембпанк приостановил выдачу и пополнение вкладов физических лиц, а также операции по расчетным счетам. 4 апреля стало известно, что ЦБ начал в нем проверку. 5 апреля в Темпбанке была введена временная администрация. По величине активов на 1 сентября банк занимал 174-е место в банковской системе России.

В мае 2014 г. минфин США включил в Specially Designated Nationals List Темпбанк, а также его предправления Михаила Гаглоева. В отличие от других российских банков Темпбанк и его руководители попали не под «украинские», а под «сирийские» санкции — за оказание поддержки Башару Асаду.

Политика
Новости

Бастрыкин отстранил трех следователей от работы из-за критики и жалоб потерпевших

Ведомости
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отстранил от работы трех следователей после многочисленных публичных обращений потерпевших по одному уголовному делу и жалоб жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщила представитель СКР Светлана Петренко. От исполнения служебных обязанностей отстранили руководителя четвертого следственного управления в Екатеринбурге ГСУ СКР Руслана Ибиева, его заместителя Дмитрия Корешникова и руководителя управления СКР по ХМАО - Югре Анвара Ахмедзянова.

Жалобы на следствие поступали в связи с расследованием дела о ДТП со школьном автобусом 4 декабря 2016 г. Тогда при столкновении автобуса с двумя грузовиками погибли 12 человек. Следствие установило всех причастных к случившемуся, дело уже рассматривается по существу в суде, СК продолжает расследование, отметила Петренко. По ее словам, жители ХМАО требовали объективного расследования и привлечения к уголовной ответственности всех виновных. «К сожалению, это не единственное в регионе вызвавшее резонанс уголовное дело, расследование которого подвергается критике», - отметила она и добавила, что СМИ сейчас обсуждают расследование ДТП, в котором сотрудник ГИБДД сбил 15-летнего подростка.

Бастрыкин отстранил следователей, в чьем производстве находились эти уголовные дела, до завершения служебных проверок в их отношении.

ДТП с автобусом с детьми в ХМАО

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Суд отказал бизнесмену в рассмотрении иска к «Системе» на 190 млрд рублей

Интерфакс / Ведомости
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Тверской районный арбитражный суд Москвы отказал бизнесмену Евгению Графееву в рассмотрении иска к АФК «Система» на 190 млрд руб., сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Предприниматель намерен отстаивать свои требования в судах высших инстанций. «Я готов дойти до Верховного и Конституционного суда, если не смогу найти понимание в нижестоящих судах», — заявил Графеев.

В конце октября Графеев подал иск к АФК «Система» и ее дочерней структуре «Система-инвест» о взыскании полученных в 2009-2013 гг. дивидендов «Башнефти» на сумму 190 млрд руб.

Это была вторая попытка предпринимателя подать иск к «Системе». Впервые он обратился в суд в начале октября, потребовав взыскать с компаний 133 млрд руб. Московский арбитражный суд отказал в рассмотрении иска в силу отсутствия у истца статуса экономического субъекта в данном споре.

Ранее Графеев подавал иски к другой компании — сотовому оператору ПАО «Мобильные телесистемы». Он пытался оспорить сделку с МТС по продаже оператору в 2001 г. акций ОАО «Мобильные системы связи» (Омск, МСС) и получил отказ во всех судебных инстанциях.

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