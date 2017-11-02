Недвижимость

Новости

Дорогие квартиры тянут цены на столичное жилье вниз

В октябре закрепилась тенденция к снижению цен на дорогое жилье в Москве. По данным портала Irn.ru, стоимость дорого жилья снизилась на 1,8% в рублях (до 291 046 руб. за кв. м). А сегмент бизнес- класса просел на 3,4% (до 204 050 руб. за кв. м). В противоположность дорогой недвижимости, самое дешевое жилье – панельные хрущевки – в октябре вышли в лидеры рынка (плюс 0,7% в рублях) благодаря активизации обсуждения темы реновации. В октябре средняя стоимость такого жилья составляла 134 302 руб. за кв. м.

«Надо отметить, что дорогие квартиры тянут рынок вниз начиная с августа, поэтому по итогам октября можно констатировать, что это не временные перекосы статистики, а устойчивая тенденция», - говорится в обзоре Irn.ru. В итоге цены в среднем по рынку практически не изменились - просадка составила 0,2% (165 859 руб. за кв. м).

Динамика цен по географии отражает оба тренда: хуже всего в октябре себя показали округа, застроенные дорогим жильем, - Центральный, Юго-Западный и Западный. А лучше всего выглядел Восточный округ, где больше всего пятиэтажек.

В разрезе комнатности в наибольшем минусе также оказались многокомнатные и, следовательно, самые дорогие квартиры, за ними следуют «трешки», «однушки» держатся на уровне рынка. А в лидерах вновь «двушки» - как наиболее практичный для семьи формат с точки зрения соотношения цены и качества.