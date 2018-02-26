Собянин открыл первые станции Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первые пять станций Большой кольцевой линии метро, сообщило агентство городских новостей «Москва». Движение запустили от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк». Открыты станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».
Длина первого участка – 10,5 км. Собянин проехал по новому участку в составе, который первым запустили на этой ветке. Мэр отметил, что Большая кольцевая линия станет одной из крупнейших в мире. По его словам, все остальные станции кольца будут построены в течение ближайших четырех-пяти лет, передает «Интерфакс».
Всего на Большой кольцевой линии метро будет 31 станция. Общая протяженность линии составит 67 км. На ней будет 21 пересадка на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Ранее Собянин отмечал, что станции будут востребованы: почти каждой новой станцией ежедневно будут пользоваться до 300 000 пассажиров.