Недвижимость

Новости

Эксперты назвали средний бюджет сделки с элитной квартирой в Москве

По итогам прошедшей зимы (с декабря 2017 г. по февраль 2018 г.) в Москве было продано 156 элитных квартир и апартаментов. Средний бюджет сделки составил 102 млн руб., а площадь – 136,9 кв. м, подсчитали эксперты агентства элитной недвижимости Welhome.

По их подсчетам, по итогам февраля в Москве был выставлен на продажу 1561 лот в элитных новостройках, что на 2% (на 211 500 кв. м) ниже, чем с начала зимы. При этом с финишной отделкой от застройщика экспонируется 26% предложения, тогда как в начале зимы показатель составлял 18%.

На сегодняшний день средневзвешенная цена 1 кв. м квартир составляет 847 000 руб., а апартаментов – 846 300 руб.

Самым востребованным районом в элитном сегменте стал кластер Хамовники. На него пришлось 60% всех сделок, совершенных зимой. Следом идет район Замоскворечье, в котором было совершено 10% сделок, и Арбат, на который пришлось 8% сделок.

Наиболее востребованным девелопером стала компания «Интеко» – на ее прект «Садовые кварталы» пришелся 31% от общего числа заключенных зимой сделок.

Кто строит жилые небоскребы в Москве