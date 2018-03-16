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Власти Москвы рассказали о темпах строительства бюджетного жилья в этом году

Более 870 000 «квадратов» жилья (33 жилых дома) построит Москва за счет средств бюджета в этом году, сообщил «Интерфаксу» руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, 22 дома из общего объема ввода жилья будут направлены для нужд программы реновации. «Таким образом, на этот год предусмотрен ввод 476 900 кв. м для переселенцев сносимых пятиэтажек», — сказал Бочкарев.

Новые дома расположены в разных округах и районах города, например в Котловке, Академическом, Коньково, Кузьминках, Нагатинском затоне, Некрасовке, Северном Измайлове, а также на проспекте Вернадского, Аминьевском и Дмитровском шоссе.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что всего до конца 2020 г. на территории столицы планируется ввести в эксплуатацию около 9,5 млн кв. м жилья. «Причем в ближайшие годы будут расти объемы именно бюджетного строительства жилья. Уже через пару лет мы планируем вводить в эксплуатацию ежегодно не менее 1,1-1,3 млн кв. м жилья», — сказал глава стройкомплекса.

Всего же за последние шесть лет в городе введено в эксплуатацию 22,2 млн кв. м жилья.

Как выглядят дома для переселения по программе реновации