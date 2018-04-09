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Мэрия рассказала о темпах ввода недвижимости в Москве с начала года

За I квартал года в столице введено 742 000 кв. м недвижимости, из которых 371 000 кв. м – жилые дома (21 дом), говорится в сообщении департамента градостроительной политики Москвы.

При этом за счет средств инвесторов введено 468 000 кв. м недвижимости, или 63%. «По жилью этот показатель составляет 90%, инвестиционный ввод – 334 000 кв. м», – рассказал руководитель ведомства Сергей Левкин (цитата по сайту департамента).

По его словам, помимо жилья в числе введенной нежилой недвижимости гостиницы, офисные здания, склады, торговые помещения, храмовый комплекс православной церкви в Вешняках. Также «создана инфраструктура двух тренировочных полей и сервисный центр уличных видов спорта в Лужниках, прирос входной группой и холлами театр ET CETERA», рассказал Левкин.

Он напомнил, что за аналогичный период прошлого года в Москве было введено 681 000 кв. м недвижимости, из которых жилье составило 323 000 кв. м.