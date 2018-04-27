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Последний стадион к ЧМ-2018 получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Стадион в Самаре, который летом примет матчи чемпионата мира по футболу, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила пресс-служба Министерства спорта России.

«Самара арена» — самый крупный стадион из всех, построенных к ЧМ-2018, сообщил министр спорта Павел Колобков. Его площадь составляет 156 000 кв. м, высота — 60 м. Арена рассчитана на 45 000 зрителей.

«Как известно, аэрокосмическая отрасль является достоянием Самары. Это обстоятельство было учтено при проектировании стадиона, который похож внешне на космический корабль и расположен на самой высокой точке города», — приводит пресс-служба слова Колобкова.

Стадион планировали ввести в эксплуатацию еще в 2017 г., но с весны 2016 г. его строительство отставало от графика.

Тестовый матч на новом стадионе состоится 28 апреля, там встретятся команды Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж). После завершения ЧМ-2018 «Самара арена» станет домашним стадионом «Крыльев Советов».

Во время чемпионата мира в Самаре на групповом этапе сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии. Также на нем пройдут по одному матчу 1/8 финала и четвертьфинала.

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