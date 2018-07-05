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«Роскап» назвал условия кредитования застройщиков в рамках проектного финансирования

Банк «Российский капитал» (100% акций принадлежат АО «Дом.рф») будет кредитовать застройщиков в рамках проектного финансирования по базовой ставке 12% годовых с возможностью ее снижения до 3%. Об этом говорится в сообщении «Дом.рф».

Финансовая организация разработала механизм для застройщиков, которые используют счета эскроу для оплаты по договорам долевого участия.

Сумма кредита составит от 300 млн руб., а его срок — от 3 до 5 лет. При этом есть несколько требований к девелоперу для открытия кредитования. В частности, опыт работы застройщика должен быть не менее трех лет, за это время он должен построить более 10 000 кв. м недвижимости и реализовать два проекта, аналогичных тому, под который берется кредит.

Также у компании должны отсутствовать обязательства по кредитам, ссудам и поручительствам, кроме целевых займов. Помимо этого застройщик должен обладать положительной репутацией, у него должны отсутствовать налоговые недоимки и существенные незакрытые иски.

Средства дольщиков на счетах эскроу будут направлены банком на фондирование строительства. При этом банк обещает, что выплата существенной части процентных платежей может быть отложена до ввода дома в эксплуатацию.