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Продажи новостроек в Москве разрешили открыть только по половине поступивших в мэрию заявок

За первые полгода 2018 г. столичный Москомстройинвест получил 243 заявки на выдачу заключений о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям долевого законодательства (ЗОС). Положительное решение было принято только по 119 из них. Об этом сообщается на сайте комитета.

Отказано в выдаче ЗОС по 71 заявлению. Не принял документы комитет по 18 заявлениям. «Остальные заявки находятся на рассмотрении», - сказал председатель комитета Константин Тимофеев (цитата по сайту ведомства).

Годом ранее комитет получил 144 заявки на выдачу заключения. Положительное решение было принято по 79 из них. Высокий процент отказов связан с некорректным заполнением проектной декларации.

Высокий рост числа заявлений на ЗОС связан с изменениями в федеральном законодательстве, которые вступили в силу с 1 июля, пояснил Тимофеев. «Застройщики стремились успеть получить все необходимые документы для запуска проекта по прежним правилам», - сказал руководитель комитета.

С 1 января 2017 г. застройщиков обязали получать ЗОС до открытия продаж в проекте. Без этого документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия.

По данным Москомстройинвеста, в Москве сейчас действуют 120 000 ДДУ на 1,1 трлн руб.